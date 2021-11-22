Лукашенко подписал указ об управлении Белоруссией в режиме ЧП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 ноября подписал указ «Об обеспечении режима чрезвычайного положения», сообщает государственное агентство «БелТА».

Документом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит уже действующие положения об объединенном оперштабе и комендатуре территории, на которой вводится ЧП.

Документ принят в соответствии с белорусским законом «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» для совершенствования релевантного законодательства, отмечает агентство.

Кроме того, Лукашенко подписал указ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом» с целью «усовершенствования законодательства о защите конституционного строя». В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что в этом указе учли в том числе и «практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020–2021 годах».

Ранее Лукашенко одобрил поправки по вопросам защиты суверенитета Белоруссии.