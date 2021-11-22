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Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Думы от КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с убийством лося в Саратовской области, сообщает «Говорит Москва».

Выступая в Госдуме, представитель Генеральной прокуратуры России Сергей Бочкарев попросил нижнюю палату дать согласие на проведение следственных действий и избрать в отношении Рашкина меру пресечения. Он подчеркнул, что депутат хорошо знает свидетелей и может оказать на них давление. Также, отметил Бочкарев, действия депутата повлекли крупный ущерб в размере не менее 80 тыс. рублей.

Голосование по этому вопросу пройдет на пленарном заседании 25 ноября.

Рашкина задержали в конце октября с тушей убитого лося. Депутат признался в незаконной охоте и заявил, что раскаивается в этом, ему «горько и обидно». По его словам, из-за погодных условий он не разглядел животное, решив, что это кабан.

При этом приятель депутата Владимир Матросов, который отдыхал вместе с Рашкиным в Саратовской области в конце октября, заявил, что в день убийства лося никто не планировал охотиться, помимо парламентария.

Кроме того, Рашкин направил письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, отметив, что готов явиться к следователю для установления истины в его деле.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя произошедшее, заявил, что сам рекомендовал Рашкину отказаться от депутатской неприкосновенности.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

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