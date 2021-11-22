Прокуратура хочет запретить Рашкину определенные действия после убийства лося

Генпрокуратура попросила Госдуму разрешить избрать меру пресечения в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина в виде запрета определенных действий. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев во время выступления в Думе, его слова передает РИА «Новости».

«Я бы просил обратить внимание, что помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела генпрокурор просит Государственную думу дать согласие на проведение ряда следственных действий, и избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий», — сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что решение о мере пресечения связано с тем, что Рашкин хорошо знает свидетелей и может оказывать на них давление.

Ранее Рашкин признался, что охотился в лесу в Саратовской области незаконно. Парламентарий рассказал, что это была ошибка, в которой он раскаивается.

В конце октября Рашкина задержали с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена.

Депутат позднее рассказал, что пошел на охоту один. Спрятавшись на опушке леса, охотник заметил зверя, но из-за плохих погодных условий не смог определить, кто это был — подумал, что встретил кабана. Народный избранник выстрелил дважды, животное упало. Приблизившись к добыче он понял, что убил лося.

При этом приятель депутата Владимир Матросов, который отдыхал вместе с Рашкиным в Саратовской области в конце октября, заявил, что в день убийства лося никто не планировал охотиться, помимо парламентария.