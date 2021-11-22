Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя Владимир Путин после ревакцинации.

По его словам, президент чувствует себя «нормально», у него рабочий настрой и недавно он провел встречу.

Представитель Кремля также уточнил, что ранее глава государства выразил желание привиться назальной вакциной от коронавируса.

«Он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие именно и в процессе по апробации назальной вакцины. Своевременно, когда врачи придут к выводу, что это можно делать», — пояснил Песков.

Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что привился вакциной «Спутник Лайт». Президент привился в марте вакциной «Спутник», второй компонент он получил в апреле.

16 ноября директор Национально-исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса не способствует возникновению побочных эффектов. В октябре Минздрав России выдал разрешение центру на проведение второй фазы клинических исследований вакцины.