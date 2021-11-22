Янукович обвинил Киев в появлении угрозы полномасштабной войны в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что из-за действий киевских властей появилась угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабную войну. Такое мнение политик выразил в своем посту, опубликованном на Facebook по случаю годовщины трагических событий на «майдане» в Киеве.

«Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти», — напомнил экс-президент.

Он задался вопросом, неужели в Киеве считают, что без участия России новый формат, которым хотят заменить Минский формат по решению кризиса в Донбассе, имеет шансы быть реализованным. Янукович выразил мнение, что в США, ФРГ и Франции придерживаются другого мнения.

По словам бывшего украинского лидера, с одной стороны, официальный Киев «бахвалится тем, что ведет «наглую» внешнюю политику», там самым пытаясь показать, что украинская власть якобы имеет самостоятельность и не боится выступать с резкой критикой.

«С другой — заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, невзирая на эту критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален», — написал Янукович.

Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и девяти бывших высокопоставленных чиновников по делу «евромайдана».