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Эксперт пояснил слова Пескова о «центре тюркского мира» на территории РФ

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@MHP_Bilgi/Twitter

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский прокомментировал «Газете.Ru» слова представителя президента РФ Дмитрия Пескова о карте «тюркского мира» с частью территории России, подаренной турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал официальный представитель Кремля.

Надеин-Раевский сообщил, что «это все связано с турецкими легендами», в частности, с долиной Эргеникон как прародине всех тюркских народов.

«Вот эта долина находится на Алтае, по легенде там от преследований со стороны монгол, джунгаров и других племен скрылись тюрки. Они научились выплавлять железо, ковать оружие, и, вооружившись, нанесли поражение своим противникам. Исторически все это место называется Туран, отсюда и идея создать огромную империю от Адриатики до Тихого океана, в которой бы жили именно тюркские народы», — пояснил Надеин-Раевский.

На карте в «тюркский мир», помимо регионов Юга России и Восточной Сибири, были включены Казахстан, Азербайджан, Балканы, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и часть территорий Монголии и Ирана.

При этом Надеин-Раевский обратил внимание на некоторую особенность подаренной президенту Турции карты тюркского мира.

«Есть несоответствия. Что-то простенькая карта. На тех картах, которые в школьных учебниках, гораздо большие территории помечены. Например, северные районы России, Синьцзян-Уйгурский район в Китае. Отмечу, что карты Турана есть и у сторонников пантуранизма, и у сторонников пантюркизма», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что лидер турецкой парламентской Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту тюркского мира, в который включена значительная часть территории России.

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