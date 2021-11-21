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В Совбезе РФ рассказали о растущем риске провокаций со стороны Киева

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Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин заявил, что риски провокаций, в том числе Киева, на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях возросли. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Гребенкина, повысилась активность стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве.

Он также с сожалением отметил, что число попыток контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, товаров, грузов и стратегического сырья, санкционной и контрафактной продукции не снижается.

Гребенкин также напомнил, что Россию на Украине продолжают безосновательно считать «агрессором», в связи с чем складывается потенциально негативная обстановка на российско-украинском участке государственной границы.

«Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов. Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России», — заявил замсекретаря.

Ранее в Совбезе рассказали о возрастающей активности иностранных спецслужб в адрес РФ.

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