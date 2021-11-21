В Литве призвали увеличить давление на Белоруссию

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните заявила, что власти Белоруссии пытаются добиться собственных политических целей, не считаясь со средствами. Слова политика приводит ТАСС.

Шимоните накануне встретилась с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который находится с визитом в Литве. В частности, стороны обсудили миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии.

По словам премьера Литвы, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и его режим давят на Евросоюз, чтобы «набить цену» президенту и добиться отмены санкций — ради этого Минск даже готов использовать мигрантов.

«Мы должны увеличивать давление на режим в Минске с тем, чтобы эта гибридная атака прекратилась и был разрешен гуманитарный кризис, который имеет место на территории Белоруссии и должен быть разрешен именно там», — сказала Шимоните.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом текущего года после того, как белорусское правительство ослабило контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Вблизи белорусской границы при этом продолжают находиться три группы беженцев.

Ранее сообщалось, что из Польши и Литвы пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов в течение суток. При этом в Белоруссии считают, что Польша ищет способы обострения отношений с Минском.