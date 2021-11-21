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В Литве призвали увеличить давление на Белоруссию

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Reuters

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните заявила, что власти Белоруссии пытаются добиться собственных политических целей, не считаясь со средствами. Слова политика приводит ТАСС.

Шимоните накануне встретилась с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который находится с визитом в Литве. В частности, стороны обсудили миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии.

По словам премьера Литвы, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и его режим давят на Евросоюз, чтобы «набить цену» президенту и добиться отмены санкций — ради этого Минск даже готов использовать мигрантов.

«Мы должны увеличивать давление на режим в Минске с тем, чтобы эта гибридная атака прекратилась и был разрешен гуманитарный кризис, который имеет место на территории Белоруссии и должен быть разрешен именно там», — сказала Шимоните.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом текущего года после того, как белорусское правительство ослабило контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Вблизи белорусской границы при этом продолжают находиться три группы беженцев.

Ранее сообщалось, что из Польши и Литвы пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов в течение суток. При этом в Белоруссии считают, что Польша ищет способы обострения отношений с Минском.

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