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В Литве ответили на решение Китая понизить уровень дипломатических отношений

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Lithuanian Ministry of Foreign

Председатель комиссии по иностранным делам сейма Литвы Жигимантас Павильонис заявил, что Китай не может диктовать Вильнюсу, с кем развивать экономические отношения. Об этом сообщает LRT.

По словам Павильониса, у Литвы есть свои приоритеты, например, инвестиции в свободные, демократические, технологически сильные и самые инновационные государства.

«Это не означает, что мы хотим прекратить дипломатические отношения с Китаем. Мы считаем, что мы не нарушаем никаких договоренностей, единственная проблема заключается в том, что Пекин ужесточает правила. То, что было разрешено в прошлом для большинства стран Европейского Союза, было внезапно запрещено Литве», — добавил он.

Ранее Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой. Это произошло после того, как Тайвань открыл де-факто посольство в Вильнюсе, что стало дипломатическим прорывом для острова. Пекин выступал против открытия тайваньского представительства, так как считает остров неотъемлемой частью КНР.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом принцип «одного Китая» подразумевает признание единого китайского государства — и согласно ему официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.

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