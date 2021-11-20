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Финский политолог назвал абсурдом возможное строительство заграждений на границе с Россией

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Финский политолог Йохан Бекман в беседе с «Газетой.Ru» высмеял предложение бывшего главы МВД Кайя Мюккянена построить на границе с Россией заграждения от нелегальных мигрантов, назвав его идиотским.

«Это абсурд, никто всерьез не воспринимает такие идиотские «предложения». Провокаторы есть в любой стране. Если кто-то что-то наорал в финском парламенте, это еще ничего не значит. Наша граница с Россией — это граница дружбы и доверия. У нее самая лучшая аура в Европе. Такого никогда не было и не будет, чтобы к нам из России прибыло большое количество беженцев», — сказал Бекман.

По словам политолога, Кай Мюккянен — единственный финский политик с русскими корнями, но для него вопросы, связанные с Россией, почему-то всегда «были сложны».

«Мюккянен — не член финского правительства, он депутат от оппозиционной партии, поэтому его мнение абсолютно никакого значения не имеет. Я думаю, он должен больше заниматься семейными вопросами», — посоветовал финскому политику Бекман.

Он считает, что поток мигрантов скорее может хлынуть со стороны Швеции, как это было в 2015 году.

«Тогда к нам пришло более 30 тысяч беженцев, и эта ситуация может повториться. На границе со Швецией нет никакой инфраструктуры, там открытая улица. Ходи туда-сюда, никто и не заметит», — отметил Бекман.
Политолог также добавил, что сейчас никто не осмелится комментировать положение дел с мигрантами в Финляндии, так как это является уголовным преступлением.

«Уже есть случаи. В финских судах дали тюремные сроки за критический комментарий по теме миграционной политики российским журналистам», — рассказал Бекман.

Ранее бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на восточной границе. Политик сослался на то, что аналогичные заборы в этом году начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Белоруссии стали проникать нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.

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