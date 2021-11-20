В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии

Экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас предложил разместить мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, на Украине или в Молдавии, сообщает РИА «Новости».

«Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря», — сказал Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV.

Он подчеркнул, что люди не должны умирать от холода на границе с ЕС.

Ранее литовские силовики попытались выдворить в Белоруссию девять групп мигрантов общей численностью более 140 человек. Вблизи белорусской границы при этом продолжают находиться три группы беженцев, среди которых есть женщины и дети. С польской стороны — две группы, более 110 человек, на латвийском и литовском направлениях — по 1 группе, всего более 30 человек.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.