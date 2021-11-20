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Expressen: Россия напомнила, почему Швеции нужно держаться подальше от Украины

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Посольство России в Швеции напомнило Стокгольму об итогах вторжения на территорию современной Украины во время Северной войны, отметив, что подобные амбиции Швеции могут закончиться аналогично, пишет газета Expressen.

Журналист Матс Юхан Ларссон проанализировал ответ МИД РФ на интервью главы минобороны Швеции Петера Хультквиста, в котором тот заявил о необходимости расширить военное вмешательство Брюсселя в дела Киева и российско-украинские отношения.

По мнению автора статьи, идея отправить на Украину при необходимости шведские войска Москве не понравилась. Он напомнил о посте российского посольства с ответом на слова главы оборонного ведомства, в которой говорилось, что Хульквист не первый шведский военный лидер, который пытается запугать Россию.

«Речь, конечно же, идет о битве под Полтавой в 1709 году. <…> Россияне знают свою историю и помнят о своей победе», — уточнил журналист.

Ларссон полагает, что в Москве помнят, что шведскому королю Карлу XII помог командир казаков Иван Мазепа, который в России считается предателем, а на Украине — национальным героем.

По мнению журналиста, Украина до сих пор имеет для РФ настолько важное значение, что российская сторона не готова терпеть ничьего вмешательства в этом регионе.

Ранее в Полтаве ко дню города появились билборды с изображением Мазепы и призывом идти «На Москву!». Их разместил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал размещение билбордов провокацией и выразил надежду, что Полтавская битва больше не повторится.

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