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Лукашенко сравнил польских военных с фашистами

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pul_1/Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военнослужащие польской армии поступают с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией как фашисты. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Вы как фашисты поступили. Люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, мигалки и прочее. Летаете на вертолете. Распылили слезоточивый газ — вода, ядохимикаты, вертолеты летали на низкой высоте, чтобы вихрем распылить подальше, чтобы до детей достало», — сказал Лукашенко.

Он добавил, сославшись на собственный опыт военной службы, что польские военные нарушили границу Белоруссии — лили воду с химикатами в сторону Белоруссии, хотя на сопредельную территорию даже оружие направлять нельзя.

В том же интервью белорусский лидер не исключил, что Минск помог мигрантам пропасть в Евросоюз

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками нелегалов на фоне ухудшения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда на польско-белорусской границе оказались порядка 3 тыс. беженцев. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Севера Африки, которые законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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