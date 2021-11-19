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Будущие власти Германии договорились о легализации каннабиса

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Michael Sohn/AP

Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии договорились о легализации продажи каннабиса в рекреационных целях, пишет Der Tagesspiegel. По информации издания, соответствующее соглашение было достигнуто в рамках переговоров трех партий о создании коалиции в Бундестаге, которое должно привести к формированию нового правительства в ФРГ.

Как отмечается, легально купить каннабис в Германии смогут только лица старше 18 лет в специализированных магазинах, которым для продажи потребуется получить лицензию. При этом вопрос его выращивания на немецкой территории все еще остается открытым.

Согласно выводам рабочей группы по вопросам здравоохранения, которая занимается сближением позиций трех партий в этой области, легализация позволит защитить несовершеннолетних от употребления наркотиков, а также обеспечит контроль качества каннабиса.

Ранее сообщалось, что в Панамe легализовали употребление марихуаны в медицинских целях.

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