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Лавров назвал заявления США и Британии по ситуации в Черном море смешными и опасными

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления США и Великобритании о «российской агрессии» и возможности помочь Украине защититься от нее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат уточнил, что имеет в виду «безответственные» заявления главы Минобороны США Ллойда Остина, когда тот был в Киеве и гарантировал, что Украину включат в НАТО, заявления его коллеги, министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Соединенное Королевство будет строить военно-морские базы на Азовском море, она направит туда своих десантников — целых 600 человек защищать Украину от российской агрессии.

«С одной стороны вроде бы это серьезные люди, с другой стороны — смешно. С третьей стороны — это очень опасно», — заявил Лавров по итогам расширенной коллегии МИД.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.

11 ноября агентство Bloomberg сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что РФ якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».

До этого американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

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