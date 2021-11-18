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Саакашвили потерял сознание в тюрьме

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в тюрьме, куда был помещен после ареста в начале месяца. Об этом заявил его адвокат Бека Басилая.

«Когда он выходил для встречи с адвокатами, он упал, был без сознания, ему пальцами открывали глаза. Пришли и увели его на носилках, не знаю куда, не знаю, как он», — цитирует юриста РИА «Новости».

Ранее группа врачей, обследовавшая экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что политик может впасть в кому из-за того, что тюремная больница не соответствует необходимым условиям для адекватного лечения.

До этого член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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