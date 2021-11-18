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На Украине допустили обжалование в суде сертификации «Северного потока – 2»

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Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что допускает обжалование решения о сертификации оператора «Северного потока – 2» в немецком суде. Об этом сообщается на сайте компании.

«В решении BNetzA (о допуске «Нафтогаза» к сертификации) прямо говорится, что экономические интересы «Нафтогаза» в будущем могут быть существенно нарушены, а следовательно, признание этого факта немецким регулятором увеличивает шансы компании на подачу в немецкий суд обжалования решения по сертификации оператора «Северного потока 2», если такое будет», — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что ее участие в сертификации оператора «Северного потока – 2» может увеличить шансы «воспрепятствовать запуску газопровода».

Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр назвал правильным участие Украины в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

Дипломат подчеркнул, что анализ и оценка в ходе сертификации проводятся независимым регулирующим органом Германии, а не другими сторонами.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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