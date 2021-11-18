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Опрос показал, что почти половина американцев сомневаются в психическом здоровье Байдена

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Kevin Lamarque/Reuters

Согласно исследованию газеты Politico и компании Morning Consult, 48% опрошенных американцев отметили, что у президента США Джо Байдена есть проблемы с психическим здоровьем, а 46% респондентов считают, что он «психически здоров».

В хорошем физическом здоровье Байдена не сомневаются 40% опрошенных, а 50% считают совсем иначе. Лишь 39% американцев считают его сильным лидером и 37% — что он четко излагает свои мысли.

В ходе опроса 1,998 американцев оценили характеристики президента Байдена, перечень которых предоставили авторы исследования.

Ранее Байден в ходе выступления в честь Дня ветеранов на Арлингтонском кладбище назвал покойного темнокожего бейсболиста Сатчела Пейджа «великим негром».

Стало известно, что процент американцев, не одобряющих деятельность администрации президента Джо Байдена сильно вырос — до 51,7%. На январь этого года показатель составлял меньше 35%.

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