На митинге в Киеве Раду забросали конвертами «с 30 сребрениками»

Около здания Верховной рады прошел флэшмоб «Руки прочь от Киева и киевлян!» жителей столицы Украины, которые недовольны законопроектом об изменении управления Киевом. Видео опубликовано в Telegram-канале Инсайдер UA.

Участники акции сначала пытались раздать депутатам пропрезидентской партии «Слуга народу» конверты с надписью «30 сребреников за закон о столице». В конце же мероприятия активисты просто запустили конверты в сторону Рады. Таким образом они выразили свое мнение о, как считают недовольные, планирующейся узурпации власти в Киеве.

Известно, что мэр Киева Виталий Кличко считает законопроект о разделении полномочий в управлении городом попыткам «иезуитским способом» отстранить его от власти.

При этом законопроект «О городе Киеве — столице Украины Рада приняла в первом чтении еще 3 октября 2019 года. Согласно нему, полномочия и должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации будут разделены (сейчас обе занимает Кличко). Предполагается, что второй будет назначаться президентом и будет осуществлять надзор за органами местного самоуправления.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что у здания Верховной рады прошла акция против обязательной вакцинации населения. Все принимавшие участие ней были без масок.