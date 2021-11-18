В Белоруссии рассказали, как будут возвращать мигрантов а родину

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что власти страны окажут содействие находящимся в настоящее время на границе с Польшей беженцам из Ближнего Востока и Северной Африки, которые решили вернуться на родину. Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БелТА.

«Президент [Лукашенко] в этой связи на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий», — сказала Эйсмонт.

Она подчеркнула, что мигрантов не будут выдворять силой.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что в Белоруссии находятся порядка семи тысяч беженцев.

В последние недели на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов. Они пытаются пересечь границу и попасть в Евросоюз, для чего штурмуют ограждения, выставленные польскими властями. Мэрии немецких городов Мюнхена, Эрлангена и Нюрнберга согласились принять беженцев.