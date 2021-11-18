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Жириновский рассказал, когда Рашкин покинет Госдуму

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РИА «Новости»

Председатель партии ЛДРП в Государственной думе Владимир Жириновский прокомментировал поступившее из Генеральной прокуратуры представление о лишении неприкосновенности депутата-коммуниста Валерия Рашкина, признавшегося в убийстве лося. Слова Жириновского приводит газета «Известия».

«Мы в четверг, 25 ноября, попрощаемся с Валерием Федоровичем [Рашкиным]», — сказал лидер ЛДПР.

Он объяснил, что в отношении Рашкина будет возбуждено уголовное дело, и добавил, что не понимает зачем коммунист убил лося.

Ранее депутат нижней палаты парламента Александр Ющенко заявил, что представление генпрокурора может снять неприкосновенность с Рашкина лишь частично.

В конце октября депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан в Саратовской области. В багажнике его автомобиля была обнаружена туша убитого лося. Сначала парламентарий отрицал причастность к гибели животного и говорил, что нашел тушу в лесу, однако 18 ноября опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве животного.

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