Guardian: в мире может появиться новое государство

Глава правительства Токелау — зависимой территории Новой Зеландии в Тихом Океане — Алики Келихиано Калоло объявил о проведении дискуссии в Фоно (парламенте) острова о возможном изменении статуса территории в этом декабре. Как сообщает Guardian, дискуссия приурочена к приближающемуся столетию нахождения острова в составе Новой Зеландии.

При этом, отмечается, что в Токелау уже прошли два референдума об изменении статуса территории в 2006 и 2007 годах, однако сторонники автономии тогда не смогли добиться необходимых 66,6% голосов «за» самоуправление. Тем не менее, тогда у островитян было всего два варианта выбора — «за» и «против».

Глава правительства сообщает, что в этот раз жителям острова может быть предложено несколько вариантов на выбор, в числе которых будет и полная интеграция Токелау в состав Новой Зеландии. В случае же если жители проголосуют за независимость, Токелау станет «независимым ассоциированным государством», полностью автономным от метрополии, и будет управлять всем, кроме внешней политики и безопасности.

В МИД Новой Зеландии заявили, что примут любое волеизъявление народа Токелау на взаимовыгодных условиях. При этом, издание отмечает, что раньше Веллингтон очень активно продвигал идею автономии острова, чтобы страна была исключена из списка ООН стран с колониальными владениями.

Токелау было аннексировано Великобританией в 1916 году, а уже в 1925 было переведено под управление генерал-губернатора Доминиона Новая Зеландия и с тех пор является новозеландской зависимой территорией. C населением в 1400 человек, в случае независимости, Токелау станет страной с самым маленьким по численности населением после Ватикана.