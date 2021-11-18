Российский посол Жирнов оценил перспективу сотрудничества с талибами*

Посол России в Афганистане прокомментировал вероятность политического сотрудничества российских властей с движением «Талибан (организация, запрещенная ООН)». Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы, разумеется, в полной мере учитываем действующий в отношении талибов санкционный режим. О политическом сотрудничестве с новыми афганскими властями речи пока нет», — сказал дипломат.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об угрозе усиления наркотрафика из Афганистана и активизации террористов в соседних с ним странах.

До этого представитель «Талибана» Забихулла Муджахид прокомментировал визит боевиков движения в Москву, состоявшийся в конце октября. По словам Муджахида, встреча талибов с российскими властями была посвящена сохранению стабильности в Афганистане, разморозке активов страны и поддержке ее в регионе — переговоры прошли успешно.