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Зюганов рассказал, что это он предложил Рашкину отказаться от депутатской неприкосновенности

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин, которого обвиняют в незаконной охоте, не намерен уходить от ответственности и препятствовать следствию. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коммунист рассказал, что беседовал с Рашкиным и получил от него признание в убийстве лося под Саратовом.

«Вчера прокуратура внесла преставление о снятии неприкосновенности [Рашкина]. Я не вижу никакого смысла в этом. Я приглашал Рашкина и спросил — было? Было. На охоту эту ездили? Ездили. Первый раз? Нет, регулярно. Принимали друзья, которые всегда организовывали эту охоту и покупали лицензию. То есть была охота в незапрещенный период времени там, где она проводилась всегда. Поэтому я сказал Рашкину — «тогда напиши заявление в следственный комитет, скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания». Никто не препятствует законному, полноценному расследованию. Никто не скрывается, никуда не бежит, никто не уклоняется», — сказал Зюганов.

Политик отметил, что даже после опубликованного Рашкиным признания партия намерена продолжить начатое расследование и вынести свой вердикт.

«По партийной линии у нас есть контрольная комиссия. Они приглашали Рашкина и ведут партийное расследование. После того, как они его подготовят, то скажут, какое решение предложат. По линии Думы во всей этой истории поручено разобраться одному из лучших юристов Юрию Синельщикову. Он был зам главного прокурора Москвы, я его давно знаю. Он этим занимается обстоятельно и тоже выскажет свою точку зрения. Что касается попыток раскрутить вокруг этого невиданный крик и шум — нам это не впервой. Идет расправа не над Рашкиным, идет расправа над КПРФ. Но что касается сюжета с охотой — за это он ответит как подобает», — заключил коммунист.

Накануне в Госдуму внесли представление о лишении Рашкина неприкосновенности. На следующий день депутат опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося.

В конце октября Валерий Рашкин был задержан в Саратовской области, в багажнике его автомобиля была обнаружена туша убитого лося. Тогда депутат отрицал причастность к гибели животного и заявил, что нашел тушу в лесу.

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