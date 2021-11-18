В сенате США призвали сократить военную помощь Азербайджану

Представители международного комитета сената США, который возглавляет демократ Роберт Менендес, в Twitter призвали сократить военную помощь Азербайджану на фоне обострения его конфликта с Арменией.

Отмечается, что сообщения о погибших и задержанных в качестве политических заключенных армянах вызывают у сенаторов глубокую озабоченность.

«Оборонная помощь Азербайджану помогает осуществлять эти гнусные действия против этнических армян. Пришло время принять мою поправку к закону о национальной обороне, сокращающую эту помощь», — говорится в записи в микроблоге.

16 ноября министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные напали на два боевых поста. Ереван же заявил, что атаку начал Азербайджан, и уточнил, что в плен попали 12 армянских военных, несколько человек погибли. В дальнейшем Азербайджан и Армения прекратили обстрелы после того, как министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с коллегами из этих стран.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что 17 ноября азербайджанские военные открывали беспорядочный огонь на границе двух стран.