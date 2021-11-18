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В Крыму пообещали довести до конца дело водной блокады от Украины

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что Крым намерен довести до конца дело об организации различных блокад полуострова, в том числе водной, передает РИА «Новости».

«Наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», — заявил он.

Трофимов подчеркнул, что идет кропотливая и объемная работа по подготовке к подаче иска и это случится «в ближайшее время». Он выразил уверенность, что «организаторы блокад» Крыма «понесут заслуженное наказание».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины в августе. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что имена причастных к блокаде полуострова установлены.

Водная блокада Крыма со стороны Украины осуществлялась путем перекрытия Северо-Крымского канала, а в результате строительства дамбы на территории Херсонской области в апреле 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

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