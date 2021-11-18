В Крыму пообещали довести до конца дело водной блокады от Украины

Глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что Крым намерен довести до конца дело об организации различных блокад полуострова, в том числе водной, передает РИА «Новости».

«Наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», — заявил он.

Трофимов подчеркнул, что идет кропотливая и объемная работа по подготовке к подаче иска и это случится «в ближайшее время». Он выразил уверенность, что «организаторы блокад» Крыма «понесут заслуженное наказание».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины в августе. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что имена причастных к блокаде полуострова установлены.

Водная блокада Крыма со стороны Украины осуществлялась путем перекрытия Северо-Крымского канала, а в результате строительства дамбы на территории Херсонской области в апреле 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.