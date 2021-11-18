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Посол Антонов: США затягивают с визами примерно для 100 сотрудников посольства России

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Depositphotos

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников посольства РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников (вместе с членами семей – 155 человек), которым американская сторона затягивает продление виз», — сказал дипломат.

Он добавил, то еще около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, при этом многие из них стоят в «листе ожидания» больше одного года.

Также Антонов отметил проблемы в оформлении аккредитационных документов российским сотрудникам и сложности с регистрацией служебного автотранспорта.

«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны будут покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка может усугубиться», — считает посол.

По его словам, американская сторона специально выставляет себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России, чтобы возложить ответственность за консульско-визовые сложности на Москву.

Ранее в МИД РФ заявляли, что США должны предпринять конкретные шаги для налаживания ситуации с работой диппредставительств.

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Отношения России и США
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