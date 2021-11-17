На подаренной Эрдогану карте юг России стал частью турецкой сферы влияния

Лидер турецкой парламентской Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Тайипу Реджепу Эрдогану карту тюркского мира, в который включена значительная часть территории России, в том числе Сибирь. Об этом сообщается в Twitter ПНД.

На карте в «тюркский мир» были включены: Казахстан, Азербайджан, Балканы, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана, а также часть регионов Юга России и Восточная Сибирь.

Ранее Бахчели опубликовал свое фото возле «Карты турецкого мира»: на ней, в частности, обозначен ряд российских регионов от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

По мнению депутата Госдумы от Якутии Федота Тумусова, такие территориальные амбиции Турции являются пустыми.

«С одной стороны, да, мы тюрки, но чтобы рисовать такую карту… Это бесполезное дело. Россия должна реагировать на подобные действия. С чего бы другому государству покушаться на нашу территориальную целостность?», — заявил Тумусов.