Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дипломат рассказал о принципиальной позиции России по дипсобственности... 22:04
В Москве госпитализировали 14-ю отравившуюся метанолом девушку 21:59
Глава IT-компании Матвеев рассказал подробности нападении тестя Кокорина 21:56
Рейтинг Байдена достиг нового антирекорда 21:56
В США обсуждают заключение промежуточной сделки с Ираном по ядерным... 21:51
Узбекистан запретил авиатранзит граждан из шести стран в Белоруссию 21:50
Олимпийский чемпион раскритиковал Тима Цзю за «посредственных» соперников 21:37
Пробирки с оспой случайно нашли при уборке в центре исследования вакцин... 21:37
Появилось расследование о спецоперации Украины по задержанию бойцов ЧВК... 21:27
В Грузии заявили, что Саакашвили нанимал снайперов для Евромайдана 21:24

На подаренной Эрдогану карте юг России стал частью турецкой сферы влияния

close
100%
@MHP_Bilgi/Twitter

Лидер турецкой парламентской Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Тайипу Реджепу Эрдогану карту тюркского мира, в который включена значительная часть территории России, в том числе Сибирь. Об этом сообщается в Twitter ПНД.

На карте в «тюркский мир» были включены: Казахстан, Азербайджан, Балканы, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана, а также часть регионов Юга России и Восточная Сибирь.

Ранее Бахчели опубликовал свое фото возле «Карты турецкого мира»: на ней, в частности, обозначен ряд российских регионов от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

По мнению депутата Госдумы от Якутии Федота Тумусова, такие территориальные амбиции Турции являются пустыми.

«С одной стороны, да, мы тюрки, но чтобы рисовать такую карту… Это бесполезное дело. Россия должна реагировать на подобные действия. С чего бы другому государству покушаться на нашу территориальную целостность?», — заявил Тумусов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть