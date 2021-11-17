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Патрушев и Салливан договорились работать над улучшением отношений России и США

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Global Look Press/РИА «Новости»

Россия и США ведут подготовку контактов на высшем уровне, в рамках этого между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном состоялся телефонный разговор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ.

«Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне», — отметили в Совбезе.

По информации ведомства, стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами.

В Совбезе подчеркнули, что переговоры в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне прошли в конструктивном ключе.

На протяжении последних лет между США и Россией усугубляется дипломатическая напряженность. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в статье для «Газеты.Ru» призвал США забыть о разногласиях с Россией ради «уничтожения зла».

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