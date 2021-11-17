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Дуда: Польша не признает договоренности, достигнутые без ее участия

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Какие-либо договоренности, к которым в ходе телефонного разговора пришли и.о. канцлера Германии Ангела Меркель и глава Белоруссии Александр Лукашенко, не будут признаны Польшей. Об этом журналистам заявил польский президент Анджей Дуда, рассказав о деталях общения с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Я сказал президенту, что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову. Если речь идет о договоренностях, которые должны быть обязывающими для Польши и польских властей, или [те], которые польские власти должны <...> выполнять, то это будут <...> достигнутые исключительно нами. Поэтому никаких других договоренностей мы не признаем, и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно», — цитирует РИА «Новости» речь Дуды.

Он отметил, что Штайнмайер сообщил о «твердой позиции» Меркель в отношении сложившегося кризиса, и в беседе ничего другого не было заявлено.

«Президент сказал, что разговор Меркель как с Путиным, так и с Лукашенко — что меня удивило, так как раньше никто из серьезных лидеров с Лукашенко, который фальсифицировал выборы, не разговаривал — касались только представления твердой позиции Германии, которая основана на том, что они должны отказаться от нападений на границу, перестать генерировать этот кризис, это гибридное нападение», — объяснил Дуда.

15 ноября главы Германии и Белоруссии обсудили в ходе телефонного разговора гуманитарную поддержку беженцев, застрявших на польско-белорусской границе. Переговоры продлились 50 минут.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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