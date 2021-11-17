Находившегося 20 лет в рабстве россиянина заберут из Казахстана

Депутат городского совета Ярославля Дмитрий Соколов вылетел в Казахстан, чтобы помочь попавшему на 20 лет в рабство земляку Алексею Котову, сообщил РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

По его словам, семья россиянина ожидает его дома, его сестры даже хотели лично приехать и забрать брата из соседней страны.

Но, как отметил Бабуркин, ситуация разрешилась удачно, в настоящий момент с попавшим в рабство гражданином находится депутат, с ними также консул. Соколов будет участвовать в решении вопроса о возвращении россиянина домой.

Со своей стороны омбудсмен выразил готовность оказать любую помощь в возвращении земляка на родину, а также помочь семье. Как он отметил, он был готов оперативно вылететь в Казахстан, но на данный момент в этом нет необходимости.

Сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области ранее в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором мужчина сообщает, что его незаконно удерживают на одной из зимовок региона. На видеозаписи он представился Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области России. Он рассказал, что находится в неволе 20 лет. Мужчина обратился к родителям с просьбой помочь «выбраться из Казахстана».

В Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений российского посольства в Казахстане. Подозреваемого в преступлении местного жителя задержали.