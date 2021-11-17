Подозреваемый в растлении ребенка депутат от КПРФ не признает вину

Депутат Законодательного собрания от КПРФ в Приморье Артем Самсонов, которого подозревают в растлении ребенка, не признает вину и считает, что его оклеветали. Об этом рассказала его адвокат Наталья Касилова в интервью РИА «Новости».

«Объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с тем, что ему вменяют, считает, что его оклеветали», — сказала правозащитница.

По ее словам, депутат предполагает, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Во время допроса Самсонов сказал, что ему не знакома фамилия человека, который сообщил о предполагаемом преступлении парламентария. Политик также заявил, что готов пройти исследование на полиграфе, поделилась Касилова.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в свою очередь заявил, что фракция партии в Государственной думе изучает ситуацию с Самсоновым, соответствующее поручение дано депутату ГД Юрию Синельщикову.

«Сейчас уже появилась информация, что эти какие-то действия были произведены два года назад. А почему два года никто не вспомнил? Вопросы об исключении из партии даже не стоят на повестке», — подчеркнул Афонин.

Ранее стало известно, что во Владивостоке задержали депутата Законодательного собрания от КПРФ Артема Самсонова. Его обвиняют в том, что при общении с 11-летним ребенком он демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении. Дело возбудили по статье о совершении «иных действий сексуального характера». Парламентарию грозит до 20 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».