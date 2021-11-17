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В Литве подсчитали расходы на содержание Тихановской

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Christoph Soeder/DPA/AP

Содержание бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Литве обходится стране в 400 тыс. евро в год, написал на своей странице в Facebook член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис.

«Я не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена. Год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа»», – возмутился Жемайтайтис.

Он прикрепил к своему посту скриншот с передачи одного из ведущих литовских СМИ, которому Тихановская дала комментарий.

Политика, по его словам, повеселило, что в материале Тихановская названа «лидером оппозиции», так как она не может быть президентом. При этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис называет ее якобы «главой» Белоруссии.

Ранее в Интерполе заявили о невозможности розыска Тихановской по каналам организации.

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