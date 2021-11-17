В Госдуме введут QR-коды на вход для представителей правительства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Думе ввели обязательные QR-коды для доступа официальных представителей правительства РФ, которые приходят на заседания, сообщает ТАСС.

«Уважаемые коллеги, мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом», — сказал он в начале заседания нижней палаты парламента.

Кроме того, Володин попросил аппарат Госдумы принять соответствующее решение » в рамках пропускной системы, чтобы был QR-код на вход в Государственную думу у тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты».

12 ноября правительство России направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой — на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных поездках, в случае поездов имеются в виду маршруты дальнего следования. Минздрав наделят полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших.