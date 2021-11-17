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Польские силовики ночью отразили попытку штурма границы при помощи лазеров и петард

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BelTA/Reuters

Сотрудники польских правоохранительных органов и вооруженных сил ночью, 17 ноября, отразили попытку штурма границы с Белоруссией, которую мигранты предприняли при помощи петард и лазеров, сообщил в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

В Польше обвинили белорусских силовиков в том, что они помогали беженцам.

«Очередная попытка массово проникнуть на территорию Польши, совершенная иностранцами при поддержке белорусских сил. Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросались камни», — заявил Жарын.

Ранее группа мигрантов попыталась прорваться через польско-белорусскую границу.

Ситуация на белорусско-польской границе накалилась после того, как 8 ноября к границе подошли около 3 тыс. нелегалов, стремящихся попасть в Европу. Польские пограничники не пропускают их, беженцы пытаются прорвать заграждения.

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