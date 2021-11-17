Глава МИД Эстонии: Лукашенко выдвинул два условия для прекращения миграционного кризиса

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что в ходе телефонного разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель глава Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул два условия, реализация которых позволит завершить миграционный кризис на границе с Польшей. Об этом она сообщила в передаче «Aktuaalne kaamera» телеканала ETV.

«Он хочет, чтобы было прекращено действие санкций, а его признали главой государства», — сказала Лийметс.

Дипломат подчеркнула, что санкции должны остаться в силе, и вдобавок к ним, необходимо как можно скорее ввести новые.

«С нашей точки зрения важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и оказывал давление на Белоруссию посредством действий», — отметила глава МИД Эстонии.

Телефонный разговор между Лукашенко и Меркель произошел в понедельник, 15 ноября. Переговоры продлились 50 минут, в ходе разговора лидеры Белоруссии и Германии обсудили гуманитарную поддержку беженцев, застрявших на польско-белорусской границе.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.