В парламенте призвали провести полицейское расследование в отношении отца Бориса Джонсона

Лидер британской оппозиции и Лейбористской партии Кир Стармер призвал полицию провести расследование в отношение отца премьер-министра Бориса Джонсона, Стэнли Джонсона. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я не думаю, что на данном этапе я могу предполагать, что должно произойти в результате. Но чтобы выступить с такими обвинениями, нужны мужество и храбрость. Теперь они должны быть полностью расследованы — либо Консервативной партией, либо органами исполнительной власти. Обвинения сделаны, теперь ждем расследования», — заявил депутат.

Ранее 81-летнего Стэнли Джонсона объявили в неподобающих приставаниях по отношению к двум женщинам на двух партийных конференциях Консервативной партии.

Так, в частности, член парламента Кэролайн Нокс сообщила, что Джонсон-старший на партийном съезде тори в 2003 году заявил той, что у нее «отличное седалище». В прикосновениях непристойного характера Джонсона обвинила и журналистка издания New Statesman Алибе Реа, сказавшая, что отец премьер-министра приставал к ней на вечеринке.