Делом подозреваемого в педофилии депутата Самсонова занимаются юристы КПРФ

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Газете.Ru», что делом задержанного в Приморье депутата Заксобрания Артема Самсонова занимается юридическая служба партии.

«Нет пока никаких комментариев. Нужно сначала фактуру узнать. Будем выяснять. У нас там занимается юридическая служба: что, чего и как, на основании каких обвинений и какие материалы есть», — сказал Ющенко.

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Андрея Самсонова, которого обвиняют в педофилии, сообщается на сайте СК по Приморскому краю.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».