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СК возбудил против депутата от КПРФ Самсонова дело о педофилии

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Андрея Самсонова, которого обвиняют в педофилии, сообщается на сайте СК по Приморскому краю.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — указано в сообщении.

Самсонову вменяют совершение преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Ранее стало известно, что в квартире задержанного по подозрению в педофилии депутата от КПРФ Самсонова идут обыски.

Руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев выразил мнение, что обыски могли быть начаты из-за сообщения одной женщины, которая писала, в том числе ему самому, о развратных действиях со стороны Артема Самсонова.

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