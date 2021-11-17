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Spiegel: офис Меркель после ее отставки будет расширен до 9 человек

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Markus Schreiber/AP

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после своей отставки получит в Бундестаге собственный офис и девять сотрудников, которые будут оплачиваться за счет бюджета, сообщает газета Spiegel.

«И.о. канцлера Германии после сложения с себя полномочий продолжит выполнение обязанностей в интересах федерального правительства, которые соответствуют ее текущему служебному положению», — указано в письме Министерства финансов Германии.

В письме также указаны должности, которые будут представлены в офисе Меркель — руководитель офиса, заместитель, по два секретаря и референта, а также офисный работник и два водителя.

Предполагается, что зарплата Ангелы Меркель составит около €15 тыс. Эта сумма обусловлена большим послужным списком Меркель, которая за свою политическую карьеру была министром и федеральным канцлером, в общей сложности проработав в структурах Бундестага 31 год. При этом также стала известна предполагаемая зарплата руководителя офиса Меркель — около €10 тыс.

Бюджетные средства, выделенные на офис Меркель, будут предоставлены за счет некоторых должностей, которые были упразднены в Бундесвере.

Ранее в National Interest спрогнозировали, что уход Меркель вряд ли приведет к сближению России и Германии.

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