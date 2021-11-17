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Врачи сочли нецелесообразным оставлять Саакашвили в тюремной больнице

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Georgian Interior Ministry Press Service/AP

Член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно, сообщает РИА «Новости».

«Саакашвили действительно голодает, это все подтверждают. <...> Лечение такого пациента в тюремной больнице нецелесообразно», — сказал он добавив, что в среду будет обнародован письменный отчет медиков.

По словам Григолия, состояние здоровья Саакашвили не тяжелое, однако, исходя из результатов его анализов, возможно осложнение в скором времени. Врач добавил, что в настоящее время Саакашвили нуждается в интенсивном лечении и терапии, а тюремных условиях это обеспечить невозможно.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

Ранее девять депутатов в Грузии начали голодовку в поддержку Саакашвили.

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