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В Армении предрекли новую войну с Азербайджаном

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Depositphotos

Азербайджан организованно атаковал армянскую суверенную территорию, сейчас уже говорят о гибели более 10 солдат со стороны Армении, а также наличии пленных — 12 человек, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер партии «Процветающая Армения» Эдмон Марукян.

«Баку этими шагами идет ко второй войне против Армении после Нагорно-Карабахской войны. Азербайджан среди белого дня нападает на суверенное государство, пока международное сообщество ничего не делает. Пока нет никаких заявлений от международных организаций. Сейчас весь армянский народ ждет реакции России на это», — отметил политик.

С точки зрения Марукяна, перемирие между Азербайджаном и Арменией давно рухнуло на фоне постоянных провокаций и даже гибели мирных граждан. По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от реакции ОДКБ.

«Я надеюсь, что все это будет остановлено и не дойдет до открытого конфликта. Требования понятны, войска Азербайджана должны выйти с территории Армении и должны быть гарантии того, что второго такого раза не будет. Однако для этого нужны реальные действия. Армения является членом ОДКБ и авторитет организации сейчас под вопросом. Если на члена ОДКБ можно просто так напасть и никакой реакции не будет, то это большая проблема в регионе», — подчеркнул Марукян.

Ранее минобороны Армении опубликовало кадры ликвидации военной техники Азербайджана.

В Ереване утверждают, что Баку совершил вторжение на армянскую территорию, есть сообщения о раненых и пленных. В Азербайджане эти сообщения называют провокацией. При этом обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах своих позиций на границе двух государств.

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