Экс-глава МВД Украины Аваков: у Зеленского на выборах выиграет кто угодно

Президента Украины Владимира Зеленского на будущих выборах смогут обыграть любые кандидаты, такое мнение высказал экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью «Украинской правде».

«Кому угодно [хватит сил выиграть у Зеленского]. На его поле появился [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков. Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. <...> Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это тоже на том же поле», — объяснил свою позицию Аваков.

В этом же интервью бывший руководитель украинского МВД отметил, что у Зеленского формируется антирейтинг, который «неизбежен» у любого, кто управляет Украиной в текущей ситуации. Президент, по его мнению, «попал в сумасшедшую ловушку» и становится авторитарным из-за исчезновения «баланса» в результате получения «монобольшиства» на парламентских выборах. При этом, подчеркнул Аваков, президент фактически «тратит рейтинг» на «интриги, а не на созидание».

Летом этого года Аваков покинул пост министра внутренних дел Украины, как он сам указал, из-за того, что не хотел принимать участие в «некоторых вещах, с которыми не согласен».