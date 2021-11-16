Си Цзиньпин призвал Байдена к мирному сосуществованию

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Джо Байдена к мирному сосуществованию двух стран. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-встречи с главой Белого дома, передает Центральное телевидение Китая.

По его словам, два государства «должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе».

Китайский лидер также выразил готовность работать с Байденом над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений.

Он отметил, Вашингтону и Пекину необходимо достигнуть здоровых отношений для поддержания стабильной международной обстановки.

«Китай и Соединенные Штаты должны укреплять связь и сотрудничество не только для того, чтобы хорошо справляться со своими внутренними делами, но и для того, чтобы выполнять свои международные обязанности и совместно содействовать благородному делу мира и развития человечества», — подчеркнул политик.

Он также указал, что «здоровые и стабильные китайско-американские отношения» нужны для поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, в том числе изменение климата и пандемию коронавируса.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин обратился к США с просьбой завершить политические манипуляции, связанные с появлением коронавирусной инфекции.