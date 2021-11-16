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Борис Джонсон заявил, что Лондон поддерживает Украину не ради вражды с Россией

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Frank Augstein/AP

Выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона, премьер- министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины. При этом политик подчеркнул, что это делается не ради вражды с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Джонсон указал, что суверенитет и целостность Украины поддерживается Лондоном из-за приверженности демократии и свободе, «которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента». Премьер указал, что Лондон не хочет быть враждебными по отношению к России, или «каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну».

Джонсон напомнил, что «именно русская кровь позволила победить нацизм».

Ранее Джонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите в Глазго.

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