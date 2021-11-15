США готовят ответ на российские испытания противоспутникового оружия

Соединенные Штаты совместно с союзниками готовят ответ на «безрассудные» испытания противоспутникового оружия, которые провела Россия. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость нашего космического пространства и явно демонстрирует, что заявления России о противодействии размещению оружия в космосе лицемерны. Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами над ответом на безответственный поступок России», — заявил представитель Госдепа.

По его словам, результатом проведенных испытаний стали тысячи орбитальных обломков, «которые теперь угрожают интересам всех стран», а также увеличили риски для астронавтов и космонавтов, работающих на МКС.

По данным из открытых источников, на околоземной орбите летом 2021 года находились более двух тысяч искусственных спутников. Из них более ста принадлежат военным США, около ста — вооруженным силам России, около 60 — китайской армии. Количество спутников военного назначения Франции, Германии, Великобритании, Индии составляет менее десяти. Задача этих спутников состоит в наблюдении, навигации, ведении научных исследований. Боевых космических аппаратов и оружия в космосе пока официально нет.

Тем не менее, в мае 2021 года генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что к 2025 году США планирует увеличить количество своих космических аппаратов Boeing X-37 до восьми единиц. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».