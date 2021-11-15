Кадыров пригрозил силой отобрать у Ингушетии переданные Дудаевым земли

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе выездного совещания в Галанчожском районе заявил, что может силой отобрать у Ингушетии земли, которые были «незаконно переданы [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Если вы не успокоитесь, я отберу все, что Дудаев незаконно передал... Я если отберу все обратно — будет нехорошо. У нас есть сила забрать это все обратно, несмотря на это, мы не сделали ни один шаг, не сказали ни одного слова», — сказал он.

Заявление Кадырова было сделано на фоне сообщений о ремонтных работах в сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии, который граничит с Чечней. Один из пользователей, который опубликовал видеоролик проводимых работ, назвал это «очередной провокацией соседей». Позднее сообщалось, что техника принадлежит ГУ «Чеченавтодор» и ее действия могут изменить течение русла реки Фортанга.

Глава Сунженского района Ингушетии Магомед Дзейтов ранее подтвердил информацию о проведении работ по изменению русла реки со стороны Чечни. В свою очередь глава соседнего Серноводского района Чечни Исмаил Исраилов заявил, что это произошло по ошибке, пообещав вернуть русло реки.