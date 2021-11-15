Глава французского МИД заявил о возможном введении санкций против ЧВК «Вагнер»

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил журналистам в ходе встречи министров иностранных дел ЕС 15 ноября, что Евросоюз может ввести санкции против частной военной компании «Вагнер» в связи с ситуацией в Мали. Его слова приводит агентство Reuters.

«Существует общее желание определить правовые рамки санкций, которые будут наложены на ЧВК «Вагнер», — сказал Ле Дриан, отметив, что санкции также будут наложены на компании, работающие с «вагенровцами».

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в конце сентября предупредила власти Мали, что страна рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК.

Правительство Мали ранее обратилось к частной военной компании за помощью в борьбе с терроризмом. Тогда глава российского МИД Сергей Лавров объяснял это тем, что Франция сократила военный контингент в этой стране. Диоп указал, что контракт с «ЧВК Вагнера» пока не подписан. В Кремле считают, что тема ЧВК в Мали «высосана из пальца»