В Белоруссии оценили помощь Москвы в патрулировании границы

Депутат VII созыва Палаты представителей Республики Белоруссии и заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич рассказал «Газете.Ru», как он оценивает взаимодействие между российскими и белорусскими военными на границе с Польшей.

«Мы видим, как слаженно действуют российские и белорусские военные, в том числе с учетом конфликта на границе [Белоруссии и Польши], когда уже военные бомбардировщики России при поддержке белорусских истребителей патрулируют небо, система ПВО приведена в боевое положение, в усиленный вариант несения службы», — отметил политик.

Гайдукевич также подчеркнул важность совместного патрулирования в текущих внешнеполитических условиях.

«Мы и так объединяемся и едины перед лицом внешней угрозы. И на мой взгляд более важно сейчас подписание 28 союзных программ и то, что мы делаем в военной сфере и сфере национальной безопасности», отметил политик.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, осуществляющих патрулирование в белорусском воздушном пространстве в сопровождении истребителей Су-30СМ ВВС Белоруссии.