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В Раде обвинили власти Украины в раскручивании «военного психоза»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Власти Украины вместо решения энергетического кризиса раскручивают «военный психоз» и втягивают страну в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей. Такое мнение выразил сопредседатель парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко, передает РИА «Новости».

По его словам, руководство страны полностью провалило подготовку к отопительному сезону, не хватает угля и газа, и если не принять меры, то Украину ждут «коллапс и трагические события».

«Вместо решения этих проблем монобольшинство отвлекает общество: раскручивается военный психоз, что завтра на нас нападут, нас втягивают в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей», — заявил Бойко.

Он призвал правительство создать антикризисный штаб, принять постановление по возобновлению госрегулирования цен на товары первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Украина построит укрепления на пяти граничащих с Белоруссией областях на фоне миграционного кризиса. Министр МВД Украины Арсен Аваков отметил, что такие меры планируется принять уже в следующем году.

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